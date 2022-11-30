МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о снижении размера госпошлины за регистрацию соглашений об изменении и расторжении договоров аренды, зарегистрированных в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). Совфед расширили антикартельные полномочия ФАС

Документ устанавливает отдельную государственную пошлину за госрегистрацию таких соглашений для физических лиц в размере 350 рублей, для организаций — 1000 рублей. Таким образом, ее размер возвращается к уровню, который был до 2020 года. Закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года.

До 1 января 2020 года госпошлина за госрегистрацию дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества составляла для организаций 1000 рублей, для физлиц — 350 рублей, как за внесение изменений в записи ЕГРН, поскольку такая регистрация не была самостоятельным юридически значимым действием.

Но с 2020 года за госрегистрацию сделок с объектом недвижимости, если такие сделки подлежат госрегистрации в соответствии с федеральным законом, физлица стали уплачивать госпошлину в размере 2000 рублей, а организации — 22 тысячи рублей. В связи с этим выросла и госпошлина за госрегистрацию дополнительных соглашений к договорам аренды: для организаций также до 22 тысяч рублей, для физлиц — до 2000 рублей. Совфед одобрил федеральный бюджет на 2023-2025 годы

Такие размеры госпошлины не обоснованы с точки зрения трудозатрат органа регистрации прав, а возросшая финансовая нагрузка на граждан и организации привела к негативным экономическим последствиям для оборота недвижимости и требует пересмотра, считают законодатели.

Закон позволит устранить необоснованные расходы физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.