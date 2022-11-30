МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. "Северсталь" потеряла порядка 400 миллионов долларов из-за санкций, сообщил совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. Стало известно, сколько российской стали идет на экспорт

"Мы, "Северсталь", потеряли 400 миллионов долларов, чуть больше застряло в Европе, было арестовано в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим до отмены санкций", — сказал он, выступая на форуме "Российский промышленник".

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (76,85% акций). По итогам первых трех кварталов компания снизила выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 8%, до 7,967 миллиона тонн.

"Северсталь" попала под европейские ограничения после начала российской спецоперации на Украине. В частности, в санкционном списке ЕС оказался Мордашов. Кроме того, один из санкционных пакетов Евросоюза запретил импорт ряда продукции из железа и стали, произведенной на территории России. В июле Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США наложило блокирующие санкции на Алексея Мордашова и членов его семьи, а также принадлежащие им активы — компании "Северсталь", Nordgold и "Севергрупп".