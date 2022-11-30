Uniper подала в суд на "Газпром" для возмещения убытков
Uniper подала в суд на "Газпром" для возмещения убытков за недопоставки топлива
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БЕРЛИН, 30 ноя — ПРАЙМ. Uniper, осуществляющая импорт газа, подала в суд на российский "Газпром" с целью возмещения убытков, говорится в сообщении немецкой компании.
Как уточняется, Uniper стала инициатором арбитражного разбирательства в отношении Gazprom Export. Согласно информации, в связи с недопоставками топлива со стороны GPE немецкому импортеру пришлось закупать сырье по завышенным ценам.
Теперь предприятие хочет получить компенсацию этих убытков, размер которых оценивается в 11,6 миллиарда евро.