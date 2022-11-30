МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Представитель HSBC в среду сообщила, что банк рассматривает возможность продажи своего банковского бизнеса в Новой Зеландии. За последние год банк уже распродал ряд подобных активов в надежде улучшить прибыльность. Ретейлу продлили право превышать порог при покупке уходящего бизнеса

"Как и многие организации, HSBC регулярно анализирует свой бизнес с целью оптимизировать операционную сеть в долгосрочной перспективе", — заявила она.

По ее словам, оптового банковского бизнеса HSBC в Новой Зеландии этот анализ не касается.

Ранее в среду о планах банка в отношении его розничного новозеландского бизнеса сообщило агентство Bloomberg News.