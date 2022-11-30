МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" подтвердил инициирование Uniper судебного разбирательства, не признал факт нарушения контрактов и правомерность требований возместить убытки, сообщили в пресс-службе российской компании. Uniper подала в суд на "Газпром" для возмещения убытков

В пресс-службе подтвердили, что немецкая корпорация инициировала арбитражное разбирательство.

"Газпром экспорт" не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков", — прокомментировали эту ситуацию в компании.

Там подчеркнули, что "Газпром экспорт" намерен защищать свои интересы в рамках правового поля.

Ранее в среду немецкий импортер газа Uniper сообщал, что подал на "Газпром экспорт" в международный арбитражный суд. Компания требует возместить убытки, понесенных в связи с объемами газа, которые российская корпорация не поставила с июня.