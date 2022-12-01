С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — ПРАЙМ. Производитель грузовиков "Камаз" ожидает, что в 2022 году чистая прибыль по МСФО вырастет по сравнению с 4,6 миллиарда рублей годом ранее, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин. "АвтоВАЗ" планирует экспортировать около 20 тысяч Lada в 2023 году

Согласно ранее опубликованным данным, чистая прибыль "Камаза" по МСФО в 2021 году составила 4,633 миллиарда рублей.

"Лучше будет", — сказал Когогин, отвечая на вопрос о чистотой прибыли "Камаза" в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.

Топ-менеджер также уточнил, что в планах автопроизводителя сохранить свою долю на рынке в районе 50%.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, в Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).