МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") увеличил количество членов в совете директоров до восьми человек, назначив в него двух независимых членов — Паскаль Перес и Ричарда Шарко, следует из сообщения компании. Polymetal сохранил прогноз выпуска на 2023-2024 годы

"Полиметалл объявляет о назначении новых членов совета директоров. Паскаль Перес и Ричард Шарко назначены независимыми членами совета директоров, не являющимися исполнительными лицами компании. Решение вступает в силу с настоящего момента. Теперь совет директоров состоит из восьми членов, шесть из которых независимые директора", — сказано в сообщении.

Госпожа Паскаль Перес является основателем и генеральным директором швейцарской International Services Corporation, предоставляющей консалтинговые услуги в сфере защиты окружающей среды, энергетики, горнодобывающей промышленности, а также работает государственным советником Республики Либерия. "Она является акционером и членом правления Imperator Resources (бывшая Ivanhoe Gabon), которой принадлежит две лицензии на добычу золота. До этого Паскаль занимала должность директора в DYD International Holding, где руководила проектом по добыче золота в Республике Кот-д'Ивуар", — сообщил Polymetal.

Другой новичок — Ричард Шарко — является членом совета директоров и председателем комитета по аудиту в банковском холдинге Agri Europe Cyprus. До этого в течение 25 лет был партнером PwC, возглавляя команды в различных региональных офисах в Европе и России, где взаимодействовал с международными клиентами, отмечается в сообщении.

Не считая новых назначений, на данный момент в совет директоров Polymetal входят: главный исполнительный директор группы Виталий Несис, директор Константин Янаков, а также независимые директора Евгений Коноваленко, Стивен Дашевский, Жанат Бердалина и Пол Остлинг, которые не являются исполнительными лицами компании.

Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") зарегистрирована на острове Джерси. Компания "Полиметалл" — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира. Акции "Полиметалла" торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже Международного финансового центра "Астана" — Astana International Exchange (Казахстан). Владеет 10 действующими месторождениями золота и серебра, а также высококлассным портфелем проектов развития.