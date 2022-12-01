МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала одной из крупнейших электронных торговых площадок "РТС-Тендер" устранить нарушения на имущественных торгах, сообщает пресс-служба ведомства. ФАС получила ходатайство от немецкой компании о покупке бизнеса Lamoda

"ФАС России предписала ООО "РТС-Тендер" устранить нарушения на имущественных торгах. Оператор электронной площадки взимал с победителей торгов вознаграждение за свои организационные и технические услуги", — говорится в сообщении.

Размер дифференцировался на "общие условия" и "тарифы по акции", которые были установлены для отдельных участников торгов, уточняет ведомство.

По мнению ФАС, подобное различие создает дискриминационные условия для некоторых участников и приводит к ограничению конкуренции.

"РТС-Тендер" — универсальная электронная площадка для проведения закупок в электронной форме. В 2018 году площадка прошла отбор Минфина России в рамках реформы отрасли, а также организовала взаимодействие со всеми банками, уполномоченными на работу со специальными счетами.