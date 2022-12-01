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"Яндекс Маркет" продаст оставшиеся товары IKEA
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"Яндекс Маркет" открыл продажу оставшихся товаров российского подразделения IKEA, об этом рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе маркетплейса. Ранее российская компания смогла... ПРАЙМ, 01.12.2022
бизнес, новости, ikea, потребительский рынок, яндекс маркет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" открыл продажу оставшихся товаров российского подразделения IKEA, об этом рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе маркетплейса.
Ранее российская компания смогла достичь договоренностей о выкупе товарных остатков шведского ретейлера.
Как сообщается, покупателям предложат свыше 20 миллионов позиций, они будут вводиться в ассортимент поэтапно. Россияне смогут купить в том числе знаменитую акулу "Блохэй" и украшения к Новому году.
Электронных очередей не будет, но количество товара, продаваемого в одни руки, ограничат. Получить заказ можно будет через доставку или самовывоз.
Если покупатель обнаружит, то какая-либо позиция на "Яндекс Маркете" закончилась, он может попробовать зайти позже, когда маркетплейс добавит в ассортимент новую партию.
IKEA приостановила работу в России в марте 2022 года. Перед тем, как полностью уйти с российского рынка, компания провела масштабную онлайн-распродажу.