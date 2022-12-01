МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" открыл продажу оставшихся товаров российского подразделения IKEA, об этом рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе маркетплейса. "Яндекс" запустил обновленную версию поиска

Ранее российская компания смогла достичь договоренностей о выкупе товарных остатков шведского ретейлера.

Как сообщается, покупателям предложат свыше 20 миллионов позиций, они будут вводиться в ассортимент поэтапно. Россияне смогут купить в том числе знаменитую акулу "Блохэй" и украшения к Новому году.

Электронных очередей не будет, но количество товара, продаваемого в одни руки, ограничат. Получить заказ можно будет через доставку или самовывоз.

Если покупатель обнаружит, то какая-либо позиция на "Яндекс Маркете" закончилась, он может попробовать зайти позже, когда маркетплейс добавит в ассортимент новую партию.

IKEA приостановила работу в России в марте 2022 года. Перед тем, как полностью уйти с российского рынка, компания провела масштабную онлайн-распродажу.