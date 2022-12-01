МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Московский суд назначил владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату, экс сенатору Магомеду Магомедову 19 и 18 лет колонии строгого режима соответственно, сообщили РИА Новости. Россиян предупредили, какие счета в банке лучше закрыть

Им придется также выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей.

Генеральный директор "Интэкс" Артур Максидов и глава "Объединенной зерновой компании" (ОЗК) Сергей Поляков получили по 12 лет лишения свободы, начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов — десять лет, гендиректор "Энергия-М" Юрий Петров – семь лет. Им также предстоит заплатить штрафы, сумма которых варьируется от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Имущество всех фигурантов дела будет конфисковано. Как отметил суд, основная часть украденных средств лежит на иностранных счетах.

Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества и хищении крупной суммы денег. Иски на них подали "ФСК ЕЭС", Группа ОЗК и комитет развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Братья вину не признали.