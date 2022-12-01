МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Продажи инвестиционных бриллиантов выросли в четыре раза за 10 месяцев 2022 года, около половины сделок прошло после отмены НДС на покупку для физических лиц, следует из отчета компании "Алроса". Банк России выкупит ОФЗ только в крайнем случае

Правительство РФ 1 октября приняло закон, согласно которому физические лица освобождаются от НДС при покупке бриллиантов у банков. Согласно сентябрьским оценкам "Алроса", потенциальный спрос на инвестиционные бриллианты в 2023 году — на фоне их продажи без НДС — составит 200 миллионов долларов.

"Продажи в рамках программы ALROSA Diamond Exclusive за 10 месяцев в четыре раза превысили показатель за аналогичный период прошлого года, почти половина этой суммы — это продажи за полтора месяца, прошедшие с момента вступления в силу закона об отмене НДС. При этом потенциал дальнейшего роста существенно выше, учитывая, что рынок находится на стадии зарождения", — приводятся в сообщении слова директора по стратегии "Алроса" Дмитрия Амелькина.

Согласно отчету компании, повышенный интерес на инвестиционные бриллианты, на российском рынке, диктуется снижающимися ставками по депозитам, высокими темпами инфляции и острым дефицитом инвестиционных активов, привязанных к иностраной валюте.

При этом, по словам, начальника управления по корпоративным финансам компании Сергея Тахиева, инвестиции в бриллианты — относительно новая и перспективная тенденция на российском рынке, а развитие цифровых технологий существенно повысило прозрачность этого сегмента и открыло широкому кругу покупателей доступ к обширному массиву данных об отрасли. Он добавил, что Россия является крупнейшей страной по добыче алмазов, на территории которой расположены крупнейшие в Европе мощности по огранке.

"Это открывает отличные возможности по созданию в стране нового эффективного финансового актива для частных инвесторов, о специфике которого мы сейчас активно рассказываем рынку", — пояснил Тахиев.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.