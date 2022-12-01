ТАШКЕНТ, 1 дек — ПРАЙМ. Предприятия Узбекистана и России реализуют около 200 проектов в различных секторах экономики на сумму более 20 миллиардов долларов, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ). Узбекистанский бизнес может занять освободившиеся ниши в России

По данным пресс-службы, 1 декабря в Самарканде состоялся узбекско-российский бизнес-форум. В мероприятии приняли участие вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр экономического развития РФ Максим Решетников, а также более 500 представителей министерств, ведомств, ведущих компаний двух стран.

"Стороны высоко оценили активизацию в последние годы инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации… Сегодня в Узбекистане реализуются около двухсот совместных с российскими компаниями проектов на сумму свыше 20 миллиардов долларов", — говорится в сообщении на сайте МИВТ.

По данным ведомства, количество предприятий, созданных в Узбекистане с участием российского капитала за последние пять лет, выросло в три раза, превысив 3 тысячи единиц. В частности, значительная кооперация налажена в сферах нефтехимии, энергетики, горной металлургии, здравоохранения и фармацевтики, лёгкой промышленности, производства строительных материалов, а также переработки плодоовощной продукции.

"Отмечена необходимость продолжения совместной работы по развитию межрегионального сотрудничества в целях проработки новых проектов промышленной кооперации и торговых соглашений. В ближайшее время будут утверждены графики взаимных визитов регионов на предстоящий 2023 год, а также согласована конкретная дата очередного третьего межрегионального форума", — добавили в МИВТ.

Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составили более 10 миллиардов долларов. РФ сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, торговый оборот между странами в январе-октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличился на 27,8%, до 7,439 миллиарда долларов.