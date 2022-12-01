МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" 7 декабря обсудит актуализированную долгосрочную программу развития группы, следует из материалов компании. "Газпром" снизил экспорт в дальнее зарубежье на 44,5 процента за 11 месяцев

"Дата проведения заседания совета директоров… 7 декабря… Повестка дня заседания совета директоров… об актуализированной долгосрочной программе развития ПАО "Газпром", — говорится в материалах компании на сайте раскрытия информации.

Долгосрочное планирование, как сообщается на сайте компании, рассчитано на десять и более лет, включает планирование инвестиционной, финансовой и операционной деятельности.

Приоритетные программы группы — дальнейшее развитие новых центров газодобычи — Ямальского, Якутского и Иркутского, магистрального газопровода "Сила Сибири", газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа, сообщала компания в конце ноября.