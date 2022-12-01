САМАРКАНД, 1 дек — ПРАЙМ. Госкорпорации ВЭБ достаточно капитала для того, чтобы обслуживать бизнес-план на протяжении 3-5 лет, по итогам девяти месяцев 2022 года капитал составляет 700 миллиардов рублей, кроме того, госкорпорация скоро предоставит свою отчетность в ограниченном виде, заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов. Центробанк обновил перечень активов для расчета капитала страховщиков

"Сейчас с точки зрения капитала у ВЭБа никаких вопросов нет, капитала у нас достаточно в объеме для того, чтобы обслуживать бизнес-план на протяжении 3 – 5 лет. В настоящий момент, по итогам 9 месяцев, наш капитал составляет 700 миллиардов рублей", — сообщил он, выступая на Совместном заседании Узбекско-Российского и Российско-Узбекского деловых советов в Самарканде.

Шувалов напомнил, что ВЭБ пока публично не предоставляет свою отчетность, как и весь банковский сектор в связи с санкциями. Однако в ближайшее время отчетность "в ограниченном виде будет представлена". "Смею вас заверить, что ВЭБ находится в первоклассном финансовом положении и очень устойчив", — добавил глава госкорпорации.

Кроме того, благодаря увеличению лимита по "Фабрике проектного финансирования" до 500 миллиардов рублей, ВЭБ в совокупности с коммерческими банками сможет оказать поддержку новым проектам на 2 триллиона рублей. "Для того, чтобы эту работу стимулировать, мы с правительством определились с приоритетами работы ВЭБ по "Фабрике проектного финансирования", — отметил он.

Сейчас для "Фабрики" определены основные 25 направлений работы. Среди них микроэлектроника, автомобиле-, авиа- и судостроение, транспорт, переориентация поставок нефти, газа и СПГ, нефтепереработка, станкостроение, производство турбин, генетика, туризм, строительство и ЖКХ, фармацевтика и медицинская промышленность, высокоскоростные магистрали и поезда для них, лесопереработка, общественный транспорт и другие.

"Это не исчерпывающий перечень, а основные направления, по которым мы будем действовать вместе с коммерческими банками, и наша ответственность, в первую очередь, аллоцировать капитал на эти проекты", — заключил он.