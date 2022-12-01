МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "Росатом" способствует научно-технологическому и социально-экономическому развитию регионов России, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в поздравлении атомной госкорпорации по случаю ее 15-летия. В "Росатоме" заявили о поиске страховщика для сотрудников

Первого декабря 2007 года президент России Владимир Путин подписал закон "О государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на основании которого федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" было преобразовано в одноименную госкорпорацию.

В контуре госкорпорации были объединены все активы, необходимые для формирования полного цикла атомной энергетики: от добычи урана до сооружения и обеспечения эксплуатации АЭС. В "Росатом" в настоящее время входят 350 предприятий, на них работают около 300 тысяч человек.

"Росатом" уделяет большое внимание научно-технологическому и социально-экономическому развитию не только своих предприятий и "атомных" городов, но и субъектов Российской Федерации", — отметил Чернышенко, слова которого приведены в сообщении на сайте правительства РФ.

По словам Чернышенко, "Росатом" стал не только лидером отечественной энергетики и глобального рынка ядерных технологий — наряду с созданием квантовых процессоров и специализированного софта для удалённого доступа госкорпорация системно работает над формированием кадрового резерва для страны. Госкорпорация запускает образовательные программы для учащихся школ и вузов, способствует обмену опытом между представителями научных институтов России и международного научного сообщества, добавил он.

"Сегодня в научных организациях совместно с предприятиями "Росатома" осуществляются фундаментальные и поисковые исследования в области ядерной физики, физики высоких энергий, ядерной медицины, ведутся работы по созданию объектов инфраструктуры по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами и переводу объектов ядерного наследия в безопасное состояние", – сказал Чернышенко.

Госкорпорация реализует мероприятия "дорожной карты" "Квантовые вычисления", добавил вице-премьер. В частности, на базе структур "Росатома" будет создан корпоративный университет по развитию высокотехнологичного направления. Его целью станет формирование кадрового резерва для отрасли.

Центральный проектно-технологический институт "Росатома" разработал проект и архитектурный облик центра коллективного пользования "СКИФ". Работа над проектом класса "мегасайенс" с синхротроном поколения 4+ ведется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", напомнил Чернышенко. При помощи этой установки можно будет изучать структуру различных органических и неорганических веществ, применяя полученные знания в материаловедении, фармакологии, генетике, биологии, геологии, геохимии, а также в квантовой химии.

Кроме того, по поручению президента РФ Минобрнауки совместно с госкорпорацией начали проект Национального центра физики и математики, открыт филиал МГУ имени Ломоносова в Сарове и муниципальном округе Дивеево Нижегородской области.

"Я благодарю ветеранов, ученых и сотрудников госкорпорации за вклад в развитие атомной промышленности и повышение энергетической независимости нашей страны. Желаю всем сотрудникам движения вперед и новых научных достижений на благо России", – добавил вице-премьер.

По мнению специалистов, принятое 15 лет назад решение главы государства о формировании единой госкорпорации по атомной энергии из во многом разрозненных предприятий было стратегически верным. Как подчеркивали эксперты, российская атомная отрасль при поддержке со стороны руководства страны в конце 2000-х годов не просто выстояла, сохранив свой уникальный научный, производственный и, главное, человеческий потенциал, но и, совершив подлинный ренессанс, перешла к активному развитию.