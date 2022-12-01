МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Совкомфлота" 8 декабря обсудит вопрос об актуализации долгосрочной программы развития компании, следует из сообщения "Совкомфлота". Совдир "Россети Ленэнерго" рекомендовал дивиденды в 0,4435 рублей на акцию

"ПАО "Совкомфлот" — проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня… Об актуализации Стратегии (Долгосрочной программы развития) ПАО "Совкомфлот"", — говорится в сообщении. Там же уточняется, что дата заседания совета директоров назначена на 8 декабря. Согласно информации на сайте компании, долгосрочная программа развития "Совкомфлота" на период до 2025 года была утверждена в марте 2021 года.

Кроме вопроса актуализации и отчета об исполнении стратегии, планируется рассмотреть итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2022 года, бюджет на 2023 год и прогноз на 2024-2025 годы, результаты достижения ключевых показателей эффективности по итогам 9 месяцев 2022 года, утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности на 2023 год, утвердить план работы на первое полугодие 2023 года подразделений внутреннего аудита компании и определить размер оплаты услуг аудитора, а также рассмотреть стратегии цифровой трансформации "Совкомфлота".

Согласно презентации, представленной компанией еще в октябре 2021 года, в рамках стратегии развития до 2025 года ее капзатраты тогда оценивались на уровне 0,5 миллиарда долларов в год, а ориентир показателя отношения чистого долга к EBITDA — не выше 3,5-4х.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Скорректированная чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2021 году упала на 79,3%, до 61,1 миллиона долларов.