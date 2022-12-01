МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Софтверное подразделение Volkswagen — Cariad — договорилось о покупке дочерней фирмы поставщика для автоотрасли paragon, занимающейся искусственным интеллектом. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении paragon. Мишустин оценил экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта

Согласно заявлению, стороны согласовали цену покупки paragon semvox в 40 млн евро.

Долгие годы paragon semvox поставляет Volkswagen Group основанные на искусственном интеллекте решения для речевого управления и человеко-машинного взаимодействия, сказано в заявлении.

Как уточнила paragon, завершение сделки ожидается весной 2023 года. Для этого должен быть соблюден ряд условий, в частности получены разрешения антимонопольных органов.