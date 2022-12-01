МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "Билайн" расследует попадание информации из корпоративного справочника оператора в открытый доступ, данные клиентов в безопасности, заявили в компании. IT-эксперт объяснил, почему и от кого нужно скрывать свою геолокацию

Ранее в мессенджере Telegram появились сообщения, что в Интернет выложили доступ к службе каталогов оператора связи "Билайн", включая данные сотрудников.

"Данные наших клиентов в безопасности. Информацию об попадании в открытый доступ данных из корпоративного справочника, который доступен каждому сотруднику "Билайна", подтверждаем", — отметили в пресс-службе компании.

Там добавили, что в настоящий момент "Билайн" расследует случившееся.

С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.