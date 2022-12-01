"Билайн" сообщил об утечке данных из корпоративного справочника оператора
"Билайн": данные из корпоративного справочника оператора попали в открытый доступ
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "Билайн" расследует попадание информации из корпоративного справочника оператора в открытый доступ, данные клиентов в безопасности, заявили в компании.
Ранее в мессенджере Telegram появились сообщения, что в Интернет выложили доступ к службе каталогов оператора связи "Билайн", включая данные сотрудников.
"Данные наших клиентов в безопасности. Информацию об попадании в открытый доступ данных из корпоративного справочника, который доступен каждому сотруднику "Билайна", подтверждаем", — отметили в пресс-службе компании.
Там добавили, что в настоящий момент "Билайн" расследует случившееся.
С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.