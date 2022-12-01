МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ направило в наблюдательный совет "Почты России" директиву о назначении на должность генерального директора компании Михаила Волкова, документ подписан вице-премьером Дмитрием Григоренко, сообщает кабмин. Минфин не планирует ограничить специальный налоговый режим для самозанятых

"Согласно документу, представители государства в совете директоров предприятия должны проголосовать за освобождение от должности действующего генерального директора Максима Акимова и поддержать назначение на этот пост Михаила Волкова", — говорится в сообщении.

Ранее источник РИА Новости сообщал о подписании этой директивы.

Максим Акимов был назначен гендиректором "Почты России" в начале 2020 года, сменив Николая Подгузова. До этого он с 2018 года в ранге вице-премьера курировал в правительстве Дмитрия Медведева связь, транспорт и национальную программу "Цифровая экономика".