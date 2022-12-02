МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Компания "Вымпелком" (владеет брендом "Билайн") призывает операторов телекоммуникационного рынка и российские IT-компании создать единую "базу спамеров", такое предложение высказал руководитель по развитию продукта "Антиспам" в "Вымпелкоме" Григорий Кузнецов на прошедшем накануне форуме Antifraud Russia 2022. IT-эксперт объяснил, почему и от кого нужно скрывать свою геолокацию

"Хотелось бы сказать пару слов в пользу совместной коллаборации с коллегами, в том числе в телеком-сообществе, но и с крупными IT-компаниями, всеми, кто в целом как-то связан с борьбой со спамом, что необходимо иметь общее хранилище данных по так называемым "черным спамерам", звонки которых нежелательны для абонентов, и по организациям, которые могут себя вести статистически похоже на спамеров, но при этом их звонки являются полезными… Я хотел бы призвать к тому, чтобы объединять усилия в этом направлении", — заявил Кузнецов.

Он подчеркнул, что данная мера становится "жизненно необходимой" всему сообществу, которое как-то связано с борьбой со спамом. Идею о создании единой базы поддержал руководитель направления AntiFraud BigData Tele2 Василий Егоров. По его словам, существование "адекватных процедур по обмену данными по защищенному каналу" сильно продвинет отрасль.

"Если откинуть вопросы, связанные с монетизацией, и просто сказать про выстраивание общего контура, то, конечно, все здесь выиграют… Вопрос только в нахождении этого баланса и в value (ценности —ред.), который подобные истории, связанные с обменом и коллаборациями, принесут", — подчеркнул Егоров. В Госдуме оценили решение о лишении аккредитации IT-компаний

Однако, директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов в ходе дискуссии отметил, что пока не заработает единая система антифрода, "ничто не мешает поменять требуемые номера, тем самым понижая ценность созданной базы". В свою очередь представитель "Вымпелкома" отметил, что всегда можно дать абоненту право самому решить, полезен был звонок или нет, в том числе с помощью голосового ассистента, который отправляет расшифровку вызова.

"Представим, что есть уже какая-то общая база и как только он (спамер — ред.) начинает звонить с нового номера, то первый оператор, на которого идет наибольший объем спам-трафика, определяет спамера и выкладывает в общее хранилище, соответственно, на других операторов этот спамер просто не дозвонится", — резюмировал Кузнецов.

В конце октября глава Роскомнадзора Андрей Липов говорил, что система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников использовать технологии подмены номера, заработает в России в следующем году.