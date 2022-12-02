ХЕЛЬСИНКИ, 2 дек — ПРАЙМ. Доля российского "Росатома" в несостоявшемся проекте финской АЭС "Ханхикиви" снизилась в 10 раз, до 3%, в результате дополнительной эмиссии акций второго акционера проекта, сообщает издание Raahenseutu. "Росатом" рассказал, как перекроет потери от срыва Финляндией проекта АЭС

Финская проектная компания Fennovoima Oy, выступавшая заказчиком строительства АЭС "Ханхикиви-1" по проекту "Росатома", имеет двух владельцев: финскую Voimaosakeyhtiö SF (на конец 2021 года 66%) и российскую RAOS Voima (на конец 2021 года 34%).

"Финская компания Voimaosakeyhtiö SF увеличила свою долю в Fennovoima до 97% путем дополнительной эмиссии акций. Российская компания RAOS Voima Oy теперь владеет только 3% акций Fennovoima", — говорится в сообщении.

Генеральный директор Voimaosakeyhtiö SF Матти Суурнякки пояснил допэмиссию акций привлечением дополнительного финансирования.

"Fennovoima нуждалась в финансировании и организовала выпуск акций, в котором Voimaosaokeyhtiö подписалась на акции, а миноритарный акционер не подписывался на акции. В результате доля миноритарного акционера была уменьшена. В любом случае, целью было не уменьшение доли миноритарного акционера, а обеспечение финансирования Fennovoima. Было бы желательно, чтобы они тоже приняли участие, но они решили этого не делать", — пояснил Суурнякки.

Fennovoima в начале мая сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Российская сторона заявляла, что считает расторжение контракта необоснованным.

Российская и финская компании предъявили друг к другу взаимные претензии в суде. Fennovoima подала в суд на "Росатом" на общую сумму порядка 2 миллиардов евро. Российская компания предъявила претензии к финнам на 3 миллиарда долларов, сообщал 23 августа "Росатом".