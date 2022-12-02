МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступил с предложением продумать систему мер государственной поддержки созданных людьми с ограничениями по здоровью предприятий, а также призвал распространить действие механизма субсидирования на предприятия, принимающие на работу людей с инвалидностью.

Президент РФ В. Путин принял участие во II Конгрессе молодых ученых

Путин пообещал обеспечить льготами ученых из новых регионов

"Мы сейчас оказываем поддержку предприятиям, субсидируем, если берут временно неработающих. Надо распространить это на людей с ограничениями по здоровью. Это первое. А второе — продумать отдельную систему мер поддержки для предприятий, которые организуются самими людьми с ограничениями по здоровью", — сказал он, обращаясь к министру труда и соцразвития Антону Котякову.

"Это нужно сделать. Подготовьте предложения", — добавил российский лидер.