МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступил с предложением продумать систему мер государственной поддержки созданных людьми с ограничениями по здоровью предприятий, а также призвал распространить действие механизма субсидирования на предприятия, принимающие на работу людей с инвалидностью. Путин пообещал обеспечить льготами ученых из новых регионов

"Мы сейчас оказываем поддержку предприятиям, субсидируем, если берут временно неработающих. Надо распространить это на людей с ограничениями по здоровью. Это первое. А второе — продумать отдельную систему мер поддержки для предприятий, которые организуются самими людьми с ограничениями по здоровью", — сказал он, обращаясь к министру труда и соцразвития Антону Котякову.

"Это нужно сделать. Подготовьте предложения", — добавил российский лидер.