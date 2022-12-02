МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) подал заявку на участие в тендере на выпуск, поставку и обслуживание 200 скоростных поездов в Индии на сумму до 6 миллиардов долларов, сообщили РИА Новости в компании с ссылкой на руководителя направления развития бизнеса завода "Метровагонмаш" (входит в ТМХ) Сергея Медведева. Цены на золото в Индии достигли максимума с середины апреля

Гендиректор ТМХ Кирилл Липа в сентябре текущего года сообщал, что компания планирует большие поставки подвижного состава в Индию. Он уточнял, что холдинг участвует в конкурсе на поставку вагонов метро и электропоездов, а также планирует принять участие в конкурсе на поставку электровозов.

"ТМХ (в лице АО "Метровагонмаш") действительно стал участником одного из крупнейших тендеров, которые проводятся в Индии — на производство, поставку и сервисное обслуживание 200 скоростных поездов Vande Bharat Express в 16-вагонной комплектации. Общая стоимость подвижного состава в рамках тендера с учетом организации технического обслуживания в течение 35 лет может составить до 6 миллиардов долларов", — процитировали в ТМХ слова Медведева.