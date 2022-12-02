МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказался наложить ограничения на Veon Holdings B.V. в виде запрета продажи "Вымпелкома" без включения в сделку условия, согласно которому новый владелец мобильного оператора должен принять на себя в полном объеме обязательства Veon перед российскими держателями его еврооблигаций. "Вымпелком" призвал создать единую базу спамеров

Как следует из опубликованного определения суда, такую обеспечительную меру просила принять компания ЗАО "Лидер", владеющая еврооблигациями Veon Holdings, в деле по своему иску о взыскании с "Вымпелкома" денежных средств в объеме долговых обязательств Veon Holdings по облигациям в размере около 1,8 миллиарда рублей.

В качестве альтернативы принятию обязательств по облигациям Veon Holdings истец предлагал обязать будущего нового владельца "Вымпелкома" осуществить выпуск "замещающих облигаций на равнозначных условиях". Кроме того, ЗАО "Лидер" просило суд арестовать денежные средства на счетах "Вымпелкома" в размере суммы иска.

Истец заявил, что непринятие названных обеспечительных мер может повлечь за собой невозможность исполнения судебного акта, а также привести к значительному ущербу для него.

Отказывая в обеспечительных мерах, суд пояснил, что для их принятия "недостаточно чисто субъективного опасения лица о нарушении прав и законных интересов истца – для этого необходимо представить суду достаточные доказательства обоснованности таких опасений". В данном же случае суд не усмотрел "правовых оснований для удовлетворения заявленного ходатайства, поскольку заявитель в ходатайстве указывает на вероятностный характер своих доводов".

Суд на предварительном заседании 1 декабря по просьбе истца привлек к делу в статусе третьего Центральный банк РФ. В привлечении Минфина было отказано. Следующие слушания назначены на январь.

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon в начале ноября объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России — компании "Вымпелком". Вскоре после этого "Вымпелком" сообщил, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей.

Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине.