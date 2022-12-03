МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Алжир намерен наращивать количество прямых рейсов в Москву, а также установить прямое авиасообщение с Санкт-Петербургом, заявил РИА Новости губернатор столицы Алжира Мохамед Абденур Рабехи. Туроператоры назвали регионы России, где есть прямые рейсы в Таиланд

"Мы провели переговоры с главой одной российской авиакомпании по поводу того, чтобы укрепить авиасообщение между Алжиром и Москвой, а также Санкт-Петербургом. Сейчас в неделю осуществляется два рейса из Алжира в Москву, мы хотим увеличить это количество, а также запустить прямые рейсы из Алжира в Санкт-Петербург", — рассказал губернатор.

Он предположил, что в этом случае россияне смогут не только путешествовать в Алжир, но и использовать аэропорт столицы африканской страны для транзита в Европу.

Губернатор Алжира отметил, что его страна является самой большой в Африке, ее территория расположена сразу в нескольких климатических зонах, что представляет интерес для туристов.