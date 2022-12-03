МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Бизнесмен Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом, никакого отношения к истории с задержанием в Лондоне он не имеет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. В ЕС пояснили, почему потолок цен на нефть установлен на уровне 60 долларов

Ранее британское национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег.

"Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет", — заявили в пресс-службе.