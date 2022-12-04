МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, входит в холдинг РЖД) с января 2023 году повысит тариф в купе, СВ и вагонах класса "люкс" поездов дальнего следования на 8,1%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РЖД открыли продажу билетов на "Сапсан" с новогодней скидкой

Перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России осуществляет ФПК. Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) для нее определяет ФАС, в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) — устанавливает сама компания. Стоимость билета в поездах дальнего следования складывается из базового тарифа, а также стоимости услуг перевозчика.

"Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "люкс" поездов формирования АО "ФПК", курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 года. При этом, в 95% вагонов категории купе, СВ и "люкс" АО "ФПК" в настоящее время применяется система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест", — сообщили в ФПК.

Там отметили, что во всех сегментах перевозок компания может предлагать пассажирам различные маркетинговые акции и специальные предложения, направленные на обеспечение транспортной доступности населения.

Тарифы в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2023 года, согласно решению ФАС, будут проиндексированы на 8,1%.

В ФПК добавили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития РФ, которые содержатся в прогнозе Минэкономразвития России.

"Пассажиры смогут пользоваться гибким графиком регулирования тарифов, который размещен на сайте ОАО "РЖД", для определения наиболее выгодных периодов совершения поездки. Он будет применяться на поезда отправлением с 1 января 2023 года, продажа на которые будет открыта 5 декабря 2022 года", — сказали в ФПК.