МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Российская ресторанная сеть Black Star Burgers открыта к сотрудничеству и не исключает выхода на рынок Доминиканской республики, сказал РИА Новости совладелец сети ресторанов Юрий Левитас после заявления посла республики в РФ. Эксперты назвали самый популярный в ноябре "зимний" товар среди россиян

Посол Доминиканской республики в РФ Ханс Данненберг в интервью РИА Новости сказал, что уже давно пытается вывести Burger Heroes, FARШ и Black Star Burgers на рынок страны. По его словам, сети российских закусочных могут быть востребованы в Доминикане, их качество не уступает западному фастфуду. Он призвал российских предпринимателей выходить на рынки туристических стран, таких как Таиланд, индонезийский остров Бали или Доминиканская республика.

"Рестораны сети Black Star Burger уже присутствуют за рубежом в следующих странах: Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан. Мы постоянно изучаем варианты выходов на новые иностранные рынки и работаем над контролем качества нашей продукции. Для нас важно обеспечить вкус продукции во всех ресторанах сети Black Star Burger на том же уровне, что и в России. Мы не исключаем в будущем возможность открытия ресторана нашей сети в Доминикане и открыты к сотрудничеству", — сказал Левитас.