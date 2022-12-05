МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. В России предложили запретить торговлю электронными сигаретами через интернет, сообщает RT. В России ввели обязательную маркировку пива и электронных сигарет

С соответствующей инициативой выступил руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Законодатель отметил, что, по сообщениям СМИ, только в течение последнего года в России произошло несколько случаев, в результате которых курение электронных сигарет спровоцировало смерть несовершеннолетнего гражданина.

Эксперты, в том числе иностранные, неоднократно обращали внимание на ложные утверждения производителей электронных сигарет, что они безопаснее традиционных табачных изделий.

Медицинские исследования последних лет показали, что курение электронных сигарет наносит вред легким, провоцирует симптомы астмы, оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

При этом если онлайн-торговля традиционными табачными изделиями в России запрещена, то электронные сигареты и их элементы — системы нагрева, картриджи для солевого никотина, испарители — можно заказать с доставкой на крупных онлайн-маркетплейсах, указал Хамзаев.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении запрета на реализацию электронных сигарет и их отдельных компонентов в Российской Федерации через площадки онлайн-торговли", — отмечается в письме.