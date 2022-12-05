ТАШКЕНТ, 5 дек — ПРАЙМ. Узбекистан намерен улучшить с Россией условия взаимных контейнерных грузоперевозок, а также использовать российский опыт цифровых решений на транспорте, сообщает в понедельник пресс-служба узбекистанского минтранса. Аналитики предсказали рост объема нового бизнеса по лизингу грузовиков

По данным пресс-службы, министерства транспорта Узбекистана и РФ подписали план практических мер по сотрудничеству на 2022-2023 годы. Документ был подписан в рамках третьего заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Самарканде 2 декабря.

"Стороны пришли к соглашению о создании благоприятных условий для осуществления контейнерных/рефрижераторных грузоперевозок между Узбекистаном и Россией", — говорится в сообщении на сайте минтранса.

Документ также предусматривает изучение и внедрение российского опыта в цифровую интеллектуальную транспортную систему Узбекистана и взаимодействие в области транспортного образования, отмечает ведомство.

Стороны также выразили готовность проводить двусторонний обмен информацией об изменениях, происходящих в законодательстве государств в области транспортной безопасности, добавили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил на заседании совместной комиссии, что объем грузоперевозок между республикой и РФ в 2022 году вырос на 21%, доля транзитных перевозок возросла на 25%. Узбекистанский премьер также выразил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в сфере транспорта и транзита.