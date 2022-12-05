МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Алексей Кудрин принял предложение "Яндекса" стать советником компании по корпоративному управлению, говорится в сообщении в Telegram-канале бывшего главы Счетной Палаты России. Кудрин подытожил свою работу в Счетной палате

"Принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные", — уточняется в сообщении.

"Одна из главных задач — помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру "Яндекса", чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди", — добавил Кудрин.

В "Яндексе" РИА Новости подтвердили, что Кудрин согласился стать советником по корпоративному развитию компании.

Совет Федерации 30 ноября досрочно освободил Кудрина с поста главы Счетной палаты. Кудрин работал в органах власти с 1990-х годов, с 2000 по 2011 годы занимал пост министра финансов, с перерывами совмещая его с креслом вице-премьера, а с мая 2018 года возглавлял Счетную палату.