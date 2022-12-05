МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России досрочно завершила перенос в ЕГРЮЛ сведений о компаниях из реестров ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в сообщении ведомства. В Совфеде предложили поощрять налоговыми льготами легальных перевозчиков

"Сведения о юридических лицах, находящихся в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, в беззаявительном порядке на месяц раньше срока внесены в ЕГРЮЛ на основании данных реестров, которые велись на соответствующих территориях до их вхождения в состав Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В ЕГРЮЛ перенесены сведения о более чем 30 тысячах компаний. "Теперь эти организации полностью оформлены в российском правовом поле, а значит, все хозяйствующие субъекты получили необходимые для ведения бизнеса реквизиты", — поясняет ФНС.

У новых российских юридических лиц теперь есть более года на приведение своих учредительных документов в соответствие с законодательством. Если компания находится в Донецкой или Луганской народной республике, то сделать это нужно до конца 2023 года, а если в Запорожской или Херсонской области — до 30 июня 2024 года.

Организации, которые работают на этих территориях, но не внесены в ЕГРЮЛ, могут обратиться в налоговый орган с заявлением об их внесении в реестр до 30 июня 2023 года в ЛНР и ДНР либо до 31 декабря 2023 года в Херсонской или Запорожской областях. "Если этого не произойдет, они смогут вести деятельность в Российской Федерации при получении статуса филиала (представительства) иностранного юридического лица", — поясняет налоговая служба.

Информацию о внесении бизнеса в реестр можно уточнить в интернет-сервисах ФНС России.