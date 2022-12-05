Верховный суд отказал "Росгосстраху" в пересмотре иска к компании Гинера
Верховный суд не пересмотрел иск "Росгосстраха" к фирме Гинера на 151,4 миллиарда рублей
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Верховный суд РФ решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказали "Росгосстраху" (РГС) во взыскании с компании "Капитал Лайф Страхование Жизни" (КЛСЖ), подконтрольной бизнесмену Евгению Гинеру, около 151,4 миллиарда рублей.
Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Владимир Попов отклонил кассационную жалобу истца, просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.
В этом иске, поданном еще в июне 2018 года, РГС потребовал взыскать с КЛСЖ около 148,8 миллиарда рублей компенсации за нарушение исключительных прав на свои товарные знаки и более 2,6 миллиарда рублей неосновательного обогащения.