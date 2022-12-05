МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Верховный суд РФ решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказали "Росгосстраху" (РГС) во взыскании с компании "Капитал Лайф Страхование Жизни" (КЛСЖ), подконтрольной бизнесмену Евгению Гинеру, около 151,4 миллиарда рублей. Суд не ограничил Veon в сделке по продаже "Вымпелкома"

Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Владимир Попов отклонил кассационную жалобу истца, просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

В этом иске, поданном еще в июне 2018 года, РГС потребовал взыскать с КЛСЖ около 148,8 миллиарда рублей компенсации за нарушение исключительных прав на свои товарные знаки и более 2,6 миллиарда рублей неосновательного обогащения.