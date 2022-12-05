МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Ряд инвесторов, включая кронпринца Саудовской Аравии и американскую частную инвестиционную компанию, возглавляемую бывшим гендиректором Barclays, проявили заинтересованность во вложении 1 млрд долларов или более крупной суммы в новое инвестиционно-банковское подразделение Credit Suisse. Об этом в воскресенье сообщила Wall Street Journal. Финансист объяснил, что сейчас нужно сделать с долларом

Как говорится в сообщении, Мухааммед ибн Салмаан рассматривает возможность вложения около 500 млн долларов для поддержки нового подразделения CS First Boston (CSFB) и Майкла Клейна, выбранного его гендиректором. В сообщении также говорится, что никакие саудовские организации пока не делали официальных предложений.

Издание со ссылкой на источники указало, что дополнительное финансирование может поступить от американских инвесторов, в том числе Atlas Merchant Capital, компании бывшего гендиректора Barclays Роберта Даймона.

Credit Suisse пока на просьбу о комментариях не ответил.

Credit Suisse, пытаясь активизировать вялый бизнес, в октябре заявил, что преобразует инвестбанк за счет возрождения бренда First Boston. В качестве главы бизнеса был нанят член совета Клейн.

Saudi National Bank (SNB), контролируемый правительством Саудовской Аравии, ранее пообещал вложить в Credit Suisse до 1,5 млрд франков (1,60 млрд долларов) за долю в размере до 9,9%. Он также указал, что может поддержать CSFB, который будет работать как независимый банк, занимающийся рынками капитала и консультациями, со штаб-квартирой в Нью-Йорке.