ТАШКЕНТ, 5 дек — ПРАЙМ. Узбекистан в январе-октябре 2022 года увеличил экспорт мобильных телефонов в 1,7 раза – до 25 тысяч единиц, доля России в этих поставках составляет почти 70%, сообщает госкомитет по статистике республики. Киберэксперт рассказал, как ускорить работу смартфона

"В январе-октябре 2022 года Узбекистан экспортировал 25 029 мобильных телефонов на сумму 5 миллионов долларов. Экспорт телевизоров увеличился почти на 10,5 тысячи единиц по сравнению с соответствующим периодом 2021 года", — говорится в сообщении в Telegram-канале госкомстата. Таким образом, экспорт вырос в 1,7 раза.

По данным статведомства, среди стран-импортеров мобильников из Узбекистана первое место занимает Россия –16,8 тысячи единиц, или 67% от всего экспорта из республики. В тройку основных покупателей мобильных телефонов, собранных в Узбекистане, также вошли Украина (5,3 тысячи единиц) и Казахстан (2,9 тысячи).

Ранее статведомство также сообщало о росте экспорта телевизоров из Узбекистана — на 26,2% в январе-сентябре, до 135,9 тысячи единиц. Главным импортером также остается Россия, куда было поставлено более половины узбекистанской техники.

По данным исследования ценового агрегатора Price.ru, российские ритейлеры в последнее время заменяют товары ушедших с отечественного рынка брендов аналогами из Китая, Турции, Узбекистана. В частности, во втором квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года спрос на бытовую технику крупнейшего в Центральной Азии узбекского бренда Artel вырос на 40%.

Ранее ассоциация "Узэлтехпром" сообщала, что предприятия электротехнической промышленности Узбекистана в этом году договорились о поставках своей продукции крупнейшим российским торговым сетям электроники и бытовой техники — "М.Видео-Эльдорадо" и DNS.