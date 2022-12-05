МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Компания "Белуга Групп", один из ведущих производителей алкоголя в России, увеличила чистую прибыль по МСФО за девять месяцев 2022 года на 87,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Прибыльные игры. Как сформировать финансовые привычки

Показатель EBITDA вырос на 71,3% и составил 12 миллиардов рублей, рентабельность по EBITDA увеличилась в 4,1 раза, до 18,1%. Выручка повысилась на 32,2% — до 66,3 миллиарда рублей, валовая прибыль — на 48,1%, до 26,7 миллиарда рублей.

В компании отмечают, что данные результаты обусловлены, помимо прочего, ростом отгрузок брендов из премиального сегмента в России, а также динамичным развитием собственной розничной сети. "Впервые в истории компании показатель рентабельности по EBITDA достиг 18%, что обусловлено, в первую очередь, проактивной ценовой политикой группы и достижением зрелости существенного количества магазинов "Винлаб", которые вышли на полный цикл операционной рентабельности", — добавляется в сообщении.

Также совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату промежуточных дивидендов по итогам третьего квартала текущего года в размере 75 рублей на одну акцию, в общей сложности — 968,1 миллиона рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям.

"Белуга Групп" управляет пятью предприятиями, спиртзаводом, винным хозяйством, собственной системой дистрибуции и сетью розничных магазинов "Винлаб".