МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил в понедельники рекомендовал ГД принять в первом чтении правительственный законопроект о возможности трудоустройства осужденных к принудительным работам в том числе у индивидуальных предпринимателей. ФНС досрочно завершила перенос в ЕГРЮЛ сведений о бизнесе из новых регионов

"Законопроект разработан в целях привлечения к труду осужденных к принудительным работам не только в организациях любой организационно-правовой формы, но и у индивидуальных предпринимателей", — сказано в пояснительной записке.

Согласно ч.1 ст. 607 Уголовно-исполнительного кодекса, каждый осужденный к принудительным работам обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительного центра, напоминают авторы проекта. Администрация исправительного центра обязана, исходя из наличия рабочих мест, привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, также говорится в пояснительных документах к проекту.

"Осужденные к принудительным работам привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой формы. Таким образом, в настоящее время при исполнении наказания в виде принудительных работ имеется возможность трудоустройства осужденных только в организациях", — отмечают при этом авторы.

По информации ФСИН России, осужденные к принудительным работам могут быть также трудоустроены у индивидуальных предпринимателей, от которых поступают предложения об их трудоустройстве на должностях разнорабочих, грузчиков, дворников и подсобных рабочих, а также при наличии специальных навыков или образования — на должностях парикмахеров, швей, водителей, поваров, слесарей, маляров, сварщиков, каменщиков, плотников, менеджеров, кладовщиков, говорится в пояснительной записке.

В целях установления единого порядка следования осужденных к принудительным работам к месту отбывания наказания законопроектом предлагается также исключить из УИК положения, регламентирующие следование под конвоем в исправительный центр осужденных к принудительным работам, находящихся к моменту вступления приговора в законную силу под стражей.