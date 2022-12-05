МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Речи о полном возвращении финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia на российский рынок не идет, компания лишь будет исполнять обязательства по уже заключенным контрактам по поставке оборудования, заявил РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Ретейлу продлили право превышать порог при покупке уходящего бизнеса

Ранее в понедельник глава "Мегафона" Хачатур Помбухчан в интервью изданию РБК сообщил, что финская Nokia направила четыре обращения за экспортными лицензиями на поставки оборудования в Россию: два европейским регуляторам и два американским. По его словам, одно обращение было "удовлетворено положительно, по трем ожидаются решения".

"Ситуация такая, что разрешение получено на исполнение прошлых контрактов, которые компания не смогла завершить, которые были заключены до 24 февраля. Поэтому речь о полном возвращении, естественно, не идет и не предвидится в ближайшее время, а только можно будет получить исполнение тех контрактов, которые были заключены", — заявил Кусков.

"Мнение, насколько я знаю, изнутри компании, по той причине, что с какой стати европейской компании Nokia возвращаться на российский рынок. Ericsson не возвращается, другие не возвращаются, поэтому смысла в этом нет", — добавил эксперт.

В августе агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя компании сообщило, что финская Nokia планирует полностью покинуть Россию к концу года.