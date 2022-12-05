МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Выручка компаний — резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" по итогам девяти месяцев 2022 года выросла почти на 60%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Площадь нижегородской ОЭЗ "Кулибин" увеличится в восемь раз

"За девять месяцев 2022 года объем выручки компаний — резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" превысил 31 миллиард рублей. Это на 58% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда выручка составила 19,6 миллиарда рублей. При этом по итогам второго квартала 2022 года компании заработали 17 миллиардов рублей, то есть за третий квартал они почти что удвоили эту сумму", — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики российской столицы Владислава Овчинского, быстрый рост выручки показали предприятия отраслей микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации. Такие показатели связаны с постоянно растущим спросом на продукцию московских компаний, с быстрым появлением импортозамещающей продукции и расширением производственных площадок.

"За девять месяцев этого года производители микроэлектроники, локализованные на площадках столичной ОЭЗ, заработали более 12 миллиардов рублей. Напомню, что по итогам первого полугодия 2022 года выручка резидентов этой отрасли составила 5,5 миллиарда рублей", — цитируют Овчинского в сообщении.

Отмечается, что на втором месте по объемам выручки за третий квартал — производители медицинского оборудования и биофармы, которые заработали более 10 миллиардов рублей. В тройку лидеров также вошли информационно-коммуникационные компании. Общий объем их выручки превысил четыре миллиарда рублей.

ОЭЗ "Технополис Москва" — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Пять площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, занимают более 223 гектаров. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 87 миллиардов рублей.