МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Японский производитель строительной и горнодобывающей техники Komatsu пока не планирует полностью прекращать свою деятельность в России, сообщает агентство Рейтер с ссылкой на генерального директора компании Хироюки Огаву (Hiroyuki Ogawa). Nokia не вернется в Россию, заявил эксперт

"Возможно, наступит время, когда нам нужно будет решить, выводить или нет свои активы (из России). Но в данный момент мы не рассматриваем этот вопрос", — приводит агентство слова генерального директора компании.

Агентство уточняет, что после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля, Komatsu приостановила поставки в Россию, а также местное производство, но по-прежнему предлагает услуги по техническому обслуживанию техники, уже находящейся в стране.

Также Рейтер добавляет, что на Россию и другие страны СНГ пришлось 7% продаж тяжелого оборудования Komatsu за год до конца марта 2022 года.

Komatsu — японская компания, занимающая второе место в мире и первое в Азии по продажам строительной и дорожной техники.