ПЕКИН, 5 дек — ПРАЙМ. Ежегодная Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, которая должна была пройти в декабре, перенесена на июнь 2023 года из-за СOVID-19, сообщило в понедельник генеральное консульство РФ в Харбине со ссылкой на организаторов. Китай готов занять ниши ушедших из России компаний, считает эксперт

"В связи с сохраняющейся нестабильной эпидемической ситуацией китайские организаторы объявили о том, что 32-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка состоится 15-19 июня 2023 года", — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

В то же время, отметили в дипмиссии, часть запланированных мероприятий в рамках ярмарки все же пройдет в нынешнем году, но в онлайн-формате: в частности, ряд тематических и страновых форумов по практическому сотрудничеству, в том числе с представителями России.

Ярмарка переносится уже второй раз. Изначально она должна была пройти в июне, однако в мае было принято решение о ее переносе на декабрь.

Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка проводится ежегодно с 1990 года, привлекает представителей бизнеса из более 80 стран и регионов мира. Традиционно на ярмарке широко представлены российские компании и продукция из разных регионов России.