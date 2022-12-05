НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек — ПРАЙМ. Особенностью прошедшей в понедельник третьей межправкомиссии России и Мьянмы по торгово-экономическому сотрудничеству является большое участие бизнеса, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Россия и Мьянма подписали соглашения в рамках межправкомиссии

"Сегодняшняя межправкомиссия – это еще один шаг к углублению и усилению наших экономических связей. При этом особенностью ее является то, что действительно очень много бизнеса. Здесь было более 30 компаний, и у них были очень интенсивные переговоры по деловой линии. Это говорит о том, что мы договариваемся не на уровне министерства с министерством, идет очень практичный диалог, связанный с торговлей, с инвестициями", — сказал министр на пресс-конференции по итогам межправкомиссии.

По словам Решетникова, этот диалог идет очень хорошими темпами, однако размер торговли не соответствует потенциалам экономик.

"Рассматриваем мьянманскую экономику, как экономику с очень большим потенциалом. 55 миллионов человек, уникальное географическое положение, находится на стыке разных торговых путей, рядом – очень большие рынки Юго-Восточной Азии, прекрасное местоположение, богатая ископаемыми земля, ну и, конечно же — туризм", — сказал он.

По данным Минэкономразвития, рост торгово-экономических связей России и Мьянмы за первые девять месяцев этого года вырос на 80%. При этом за прошлый год товарооборот двух стран составил 431,6 миллиона долларов.