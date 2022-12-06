МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Затраты на покупку новогодних подарков можно сократить на 25%, рассказал в эфире радио Sputnik финансовый аналитик Виталий Калугин. Названы три привычки, которые помогут привлечь деньги

По его словам, в первом попавшемся магазине с новогодней елкой на витрине цены могут "укусить", и чтобы не переплачивать, лучше сделать заказ на цифровом маркетплейсе.

"Чтобы сэкономить на приобретении новогодних подарков, стоит прибегнуть к помощи маркетплейсов. Там бывают скидки на товары, которые в розничных магазинах стоят существенно дороже. Идите на маркетплейсы и заказывайте подарки, пока есть время на доставку. Это будет дешевле на 20-25%, чем в обычном магазине", – отметил Калугин.

Он добавил, что для максимальной экономии нужно выбрать не только подходящее место для покупки новогодних подарков, но и правильное время.

Калугин пояснил, что крупные российские маркетплейсы имеют похожий функционал, и на любом из них можно сделать пометку в специальном поле, чтобы покупателя предупредили о снижении цены именно на тот новогодний подарок, который он хочет. "Информация о снижении цены вам придет в СМС-сообщении или на электронную почту. Сэкономить можно только так, по-другому не получится", – подчеркнул эксперт.