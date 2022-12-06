МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Единственный способ обезопасить себя при покупке красной икры, избежав приобретения фальсифицированной, несвежей или приготовленной с нарушением санитарных норм продукцию – это обращать внимание на упаковку, рассказал в эфире радио Sputnik руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Ретейлеры пообещали не повышать к праздникам цены на деликатесы

По его словам, красная икра от побережья Камчатки до прилавка проделывает долгий путь, и при покупке этого товара легко ошибиться.

"Покупатель может себя обезопасить от недобросовестно произведенной красной икры, выбирая жестяные банки, на крышках которых изнутри выбита дата упаковки. Желательно, чтобы эта дата совпадала с периодом нереста лососевых, который длится от июня до октября. При этом икра должна быть упакована на Камчатке, тогда это более-менее безопасная продукция. Все остальное, будь то икра на развес, в пластиковой упаковке или в той же жестяной банке, но упакованная где-то под Москвой или под Тулой, – это лотерея", – отметил Савельев.

Он добавил, что если красную икру не упаковали в жестяную банку еще на Камчатке, она перекладывается из одной тары в другую, и точный срок ее хранения бывает сложно установить.

"Красную икру, которую добывают на Камчатке, солят, обязательно добавляют антибиотики, иначе она не будет храниться и стухнет. Затем ее упаковывают в белые пластиковые куботейнеры, замораживают и отправляют в разные города. Там она лежит в холодильниках до момента, когда ее нужно будет выставлять на продажу. Потом ее размораживают и раскладывают либо по пластиковым баночкам, либо упаковывают в жестяные, — рассказал эксперт.

По его словам, чтобы упаковать икру в жестяную банку, не нужен завод, а достаточно "одного агрегата размером с два письменных стола и двух-трех помощников". "Чаще всего на банке указывают дату производства поближе к дате реализации, даже если икра была добыта в прошлом году", – сказал Савельев.

Он предупредил также, что недобросовестные производители могут выдавать относительно дешевые виды икры за более дорогие, например, икру горбуши маркировать как икру нерки. Учитывая, что существует 12 видов лососевых рыб, такие фальсификации – не редкость, считает эксперт.