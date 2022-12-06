МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Цены на продукты в несетевых розничных магазинах РФ за ноябрь в среднем снизились на 0,6%, но по отдельным позициям — заметно выросли, например, алкоголь подорожал на 3%, а гречка — на 2%, вопреки данным Росстата, следует из материалов компании "Эвотор", которые есть у РИА Новости. Ретейлеры пообещали не повышать к праздникам цены на деликатесы

Компания в рамках собственных индексов анализирует средние цены на 257 товарных наименований (SKU) из 47 продуктовых категорий, 163 SKU из категории "алкоголь", 100 SKU из категории "сигареты" и 73 SKU из 22 товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса (чистящие и моющие средства различного назначения, уход и гигиена), представленных в несетевых розничных магазинах во всех регионах.

"В ноябре цены на продукты в несетевых розничных магазинах снизились на 0,6% к октябрю. При этом алкогольная продукция подорожала на 3%. На 2% за месяц подорожали майонез, гречка, густые йогурты и творожки, детские фруктовые напитки. На 1% выросли цены на сосиски, пельмени, молоко, детские молочные продукты", — говорится в материалах.

ЧТО БУДЕТ С ГРЕЧКОЙ

Между тем, данные Росстата по динамике потребительских цен за ноябрь показывают снижение цен на гречку: последний раз их рост статведомство фиксировало на неделе с 14 по 20 мая, после чего в течение 28 недель гречка в РФ только дешевела. Но повышение цен на гречку, зафиксированное в исследовании, скорее всего, будет временным, считает руководитель отдела по развитию ассортимента b2b-маркетплейса "на_полке" Андрей Завражский.

"По данным b2b-маркетплейса "на_полке", в конце октября-начале ноября был небольшой всплеск цен на популярные бренды гречки у поставщиков, что могло сказаться на ноябрьском небольшом повышении цен на эту крупу в несетевой рознице. Во второй половине ноября цены у оптовиков пошли на спад, так что повышение в рознице, скорее всего, будет временным", — сообщил он РИА Новости.

По данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз"), оптовые цены на гречневую крупу в октябре немного росли, в ноябре несколько снижались; в целом имели волатильность два месяца, но больше в сторону снижения, замечает исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

"То, что зафиксировал оператор фискальных данных, скорее всего, имеет отношение к различным методикам расчета: в алгоритме расчета либо во временных интервалах. Росстат анализирует цены по всем форматам торговли и выводит средние статистические по стране по своей довольно сложной методике", — пояснил он.

Прогноз ассоциации по валовому сбору гречихи в РФ в текущем году составляет 1,15 миллиона тонн. В 2021 году урожай гречихи в РФ вырос на 2,9%, до 918 тысяч тонн, согласно Росстату.

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ

Меньше, в пределах процента, выросли цены на соки и нектары, готовые завтраки, шоколадные батончики; на столько же в среднем стали дороже мармелад, специи, приправы и пряности.

В свою очередь многие продовольственные товары стали дешевле: например, цена на растительное и сливочное масло, пшеничную муку, сливки, сыр и молочные десерты за ноябрь понизилась на 1%; на столько же подешевели молотый кофе, выпечка и сдоба, шоколадные конфеты. Цена карамелек упала сильнее — на 3%; на столько же стали меньше стоить творог, макароны и полуфабрикаты из мяса.