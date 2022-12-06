МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Россияне смогут заменить настоящее французское шампанское, в том числе во время новогоднего застолья, испанской кавой, немецким зектом и отечественными винами, рассказал РИА Новости эксперт виноторговой компании Fort Денис Юрченко. Россиянам рассказали о традиционном новогоднем пиве

"Испанскую каву производят в Каталонии, а именно в регионе Пенедес…. Вино там получается не с такой ярко выраженной кислотностью, как в Шампани, а именно кислотность определяет свежесть игристого вина. 85% кавы производится из сортов макабео, парельяда, и шарелло, а классический набор шампани — шардоне, пино нуар и пино менье. Но есть и оставшиеся 15% — это кава-резерва и кава гран-резерва, которую часто делают из сортов шардоне или пино нуар. Эти вина больше похожи на свои французские аналоги — шампанские и креманы", — отметил Юрченко.

При этом если зекты (игристые вина) в Германии достаточно часто являются рислингами, то в Австрии это могут быть и грюнеры, и вельшрислинги, и классические шардоне и пино нуар. "Если ориентироваться на надпись "Winzer Зект Германия", вы всегда получите вино высокого качества. Оно, во-первых, сделано из собственного винограда (Winzer — это винодел, виноградарь), во-вторых, произведено по классической технологии, как и шампанское", — уточнил эксперт.

Кроме того, и в России за последнее время появилось множество игристых вин, а ключевым сортом является шардоне. Виноделы используют в том числе классический метод продолжительной — от 30 до 60 месяцев — выдержки на дрожжевом осадке, и, по словам Юрченко, благодаря ему шардоне приобретает хлебные нюансы и тона, а вино получается более структурным и глубоким. В качестве вспомогательного к нему чаще всего идет пино нуар, реже — рислинг.

Еще один вариант замены — вина из региона Токай. Венгрия известна своими сладкими винами, но бывают и сухие. За то, чтобы вино не было приторным, отвечает высокая кислотность в определенных сортах винограда — рислингах, шенен блан или фурминт, как раз из региона Токай.

Найти альтернативу традиционному шампанскому можно и среди представителей Италии. "Франчакорта — это Ломбардия, там много меловых отложений в почве, как и в регионе Шампань, поэтому вина получаются похожими. Но похожи они и по цене. Trentodoc — это Трентино, северная часть Италии, уникальный климат Доломитовых Альп…. Виноград здесь очень хорошо вызревает, и есть свои уникальные сорта и классические для игристых вин шардоне и пино нуар. Вино здесь получается не такое утонченное, но более свежее по сравнению с Франчакортой", — заключил Юрченко.