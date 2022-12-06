МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Средние цены на обувь в России после роста во втором квартале вернулись на уровень начала года и в третьем квартале составили 1930 рублей, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Спрос на ледоступы вырос в России в четыре раза из-за гололеда

"Средние цены на обувь по итогам третьего квартала вернулись на уровень начала года и составили 1 930 рублей за пару… Снижение коснулось всех видов обуви… Распределение продаж по ценовым сегментам рынка остается достаточно стабильным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего россияне покупают обувь стоимостью 500-1500 рублей за пару. Доля таких покупок — 31%. На втором месте по популярности обувь до 500 рублей — 25%. В основном под эту категорию попадают тапочки. На премиум-сегмент, который включает обувь дороже 10 тысяч рублей, приходится около 2,5% покупок.

"Мы видим, что цены на все виды обуви в третьем квартале вернулись на уровень января после резкого роста во втором квартале. Всего в России в июле-сентябре произвели 39 миллионов пар обуви. Заметна тенденция к росту онлайн-продаж таких товаров. С начала года доля покупок обуви в интернете выросла на 1,2 процентных пункта, до 5,8% по сравнению с 2021 годом. В абсолютном выражении рост составил 26%", — приводятся в сообщении слова руководителя товарной группы "Обувь" ЦРПТ Анны Петрушиной.

Эксперты также посчитали, что российские ботинки из искусственной кожи стоят в среднем в два раза ниже зарубежных аналогов. Произведенные за границей полуботинки из текстиля как правило на 40% дороже таких же российского производства. Аналогичная ситуация с сапогами из поливинилхлорида и туфлями из искусственной и натуральной кожи: российские аналоги в среднем дешевле на 30–40%.