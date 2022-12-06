МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. В России предложили продлевать сроки абонементов в фитнес-клубах при предъявлении клиентом больничного, передает RT. Россияне смогут получить налоговый вычет за спорт и фитнес

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Парламентарий отметил, что сейчас фитнес-клубы при продаже абонементов, как правило, прописывают в договоре право на заморозку соглашения на один месяц, обеспечивая клиентам возможность использовать персональный отпуск по своему усмотрению без потери срока действия абонемента.

Однако такие договоры фактически не учитывают то обстоятельство, что клиент может пропускать занятия по болезни, оплачивая неиспользуемый в связи с этим период действия абонемента.

Аналогичная ситуация встречается с абонементами в бассейны и спортивные секции — клиентам далеко не всегда компенсируют пропущенные по болезни занятия, отметил законодатель.

"В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности введения обязательной компенсации срока абонемента в фитнес-клубе, количества пропущенных занятий в бассейне либо в спортивной секции для клиентов, которые имеют больничный лист за соответствующий период времени", — отмечается в письме.