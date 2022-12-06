МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Американский разработчик программного обеспечения Oracle Corp опубликует результаты за 2-й финансовый квартал 2023 года 12 декабря. Ожидается, что компания отчитается о росте квартальной выручки. Россиян предупредили об опасностях покупок в мессенджерах

Согласно консенсус-прогнозу 19 аналитиков, подготовленному Refinitiv, выручка компании, базирующейся в Редвуде, штат Калифорния, увеличилась в годовом сравнении на 16,3% — с 10,36 млрд долл до 12,045 млрд долл. Прогнозный диапазон выручки, заявленный компанией 12 сентября 2022 года, на период, завершившийся 30 ноября, равнялся 12,54-12,74 млрд долларов.

Средний прогноз прибыли Oracle, согласно Refinitiv, составляет 1,18 доллара на акцию. Прогнозный диапазон прибыли на акцию, озвученный компанией 12 сентября 2022 года, на период, завершившийся 30 ноября, равнялся 1,16-1,20 доллара.

Средняя оценка прибыли за последние три месяца снизилась примерно на 0,1%. Россиян предупредили о новом вирусе с управлением через Telegram

Текущий средний рейтинг аналитиков по акциям компании — "держать". Рекомендации распределились следующим образом: 11 аналитиков рекомендуют "уверенно покупать" или "покупать", 20 — "держать", 2 — "продавать" или " уверенно продавать".

Медианная 12-месячная целевая стоимость акций Oracle составляет 84,5 доллара, что выше их последней цены закрытия в 79,43 доллара.