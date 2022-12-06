МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Microsoft предложила Sony 10-летний контракт, гласящий, что каждый новый выпуск игры Call of Duty будет выходить на PlayStation в тот же день, что и на Xbox. Об этом сказано в статье одного из руководителей Microsoft, опубликованной в понедельник в Wall Street Journal. МТС запустил облачную платформу аренды компьютера для запуска "тяжелых" игр

Глава игрового подразделения Sony Джим Райан в сентябре заявил, что предложение Microsoft о сохранении популярной серии игр, созданной Activision Blizzard, на PlayStation в течение трех лет после истечения срока действия текущего соглашения было неприемлемым.

Последнее предложение Microsoft к Sony поступило на фоне усиления контроля со стороны регулирующих органов за сделкой Microsoft по выкупу Activision Blizzard за 69 млрд долларов.

Предложение, сделанное в январе, привлекло внимание регулирующих органов в ЕС, Великобритании и США, причем Sony критиковала сделку и даже призывала наложить вето.

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что защита Microsoft будет состоять в основном из 10-летней лицензионной сделки с владельцем PlayStation, компанией Sony.

"Основной потенциальный антиконкурентный риск, о котором говорит Sony, заключается в том, что Microsoft перестанет выпускать Call of Duty на PlayStation. Но это было бы экономически нерационально", — отметил президент Microsoft Брэд Смит в статье WSJ.

В понедельник представитель Microsoft также сообщил, что с 2023 года компания повышает цены на новые игры для Xbox с 60 до 70 долларов.